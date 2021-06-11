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خبير أمن معلومات: الإنترنت ليس شفاف ولا يدعم الحريات

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن جوجل يمتلك قاعدة بيانات ومعلومات هامة، أهم مصدر من مصادر الحصول على المعلومات هو محرك البحث، موضحا أن جوجل له خوارزمية تجمع كل المواقع الإلكترونية ووضعها في قاعدة بيانات واحدة تخص "جوجل"، والوصول للمعلومة تكون من خلال "جوجل" لاستحواذه على جزء كبير من المعلومات.

وأضاف "الجندي"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "جوجل" يسيطر على 90% من عمليات البحث التي تكتب باللغة الإنجليزية، موضحًا أن "جوجل" يملك محرك البيانات وله القدرة على إخفاء وإظهار ما يريد من معلومات، مشيرًا إلى أن "جوجل" له غرض من تقديم معلومة على أخرى ويستهدفنا إعلانيًا وما تحقق له مكاسب وليس هناك شفافية وتنافسية.

وأوضح أن الإنترنت ليس شفاف وشركات الإنترنت تهيمن على المعلومات لأغراض تجاريه، كما أن الأنترنت ليس داعما للحرية الرأي أو التعبير، وبياناتها عنصرية ومنحاذة.

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