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إيطاليا تسحق تركيا في أولى مباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:51 م
الفجر الرياضي
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حقق منتخب إيطاليا فوزًا عريضًا على حساب نظيره التركي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).
وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.
وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد، ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.
وكان من المفترض أن تقام بطولة أمم أوروبا العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام العام الجاري في 11 مدينة أوروبية.
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