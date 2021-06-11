Advertisements

إيطاليا تسحق تركيا في أولى مباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق منتخب إيطاليا فوزًا عريضًا على حساب نظيره التركي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد، ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.

وكان من المفترض أن تقام بطولة أمم أوروبا العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، لتقام العام الجاري في 11 مدينة أوروبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس أمم أوروبا تركيا إيطاليا (يورو 2020)

أخبار تهمك

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

غياب نجمي بلجيكا عن مواجهة روسيا في اليورو

منذ 42 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

سجل مميز لمنتخب ‏ايطاليا في تصفيات يورو 2020

أهداف مباراة - بريشيا 0 × 3 روما - الدوري الإيطالي

شاهد أهداف مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

شاهد أهداف مباراة إسبانيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد تركيا في في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

هزائم تاريخية وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا قبل افتتاح اليورو (أرقام)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

10:00 م

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

10:58 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا