إيطاليا تسحق تركيا في أولى مباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف من نيران صديقة سجله ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم لورينزو إنسيني أهداف اللقاء في الدقيقة 79.





وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل المنتخب التركي بلا رصيد، ويلتقي غدا السبت منتخب ويلز مع سويسرا في ذات المجموعة.



