منتخب السعودية يعبر عقبة سنغافورة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال

حقق منتخب السعودية فوزًا عريضًا على حساب سنغافورة، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.







سجل ثلاثية "الأخضر" بشباك سنغافورة، سالم الدوسري، وفهد المولد، وصالح الشهري، بالدقائق (83 و86 و90+6).

وعزز المنتخب السعودي صدارته لمجموعته الرابعة برصيد 17 نقطة، ويضمن التأهل للجولة النهائية من التصفيات، فيما توقف رصيد سنغافورة عند 7 نقاط في المركز الر

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