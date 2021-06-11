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بنيولوك جديد.. هنادي مهنا تفاجيء جمهورها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هنادي في الصورة، بنيولوك جديد، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الأزرق منقوش، واعتمدت على مكياج جذاب جريء، وظهرت بشعرها باللون البني.


يذكر أن هنادى مهنا شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

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