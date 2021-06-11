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عمرو أديب عن تأجيل حوار الفصائل الفلسطينية: "إسرائيل عاملة فرح"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تأجيل حوار الفصائل الفلسطينية الذي كان مقرر عقده في القاهرة، قائلا: "إسرائيل عاملة فرح".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "الإسرائيلي اجلس معاه اخوانجي في الوزارة بتاعته.. وأنت الفلسطيني مش عارف تقعد معاك أخوك الفلسطيني"، مشيرا إلى أن المصريين بذلوا مجهود خرافي لعقد الحوار بين الفصائل الفلسطينية.

وتسائل الإعلامي عمرو أديب، "هل ده يرضي ربنا.. هو باقي أرض أد إيه.. وباقي فلسطنيين أد إيه؟، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في دعم قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لن تترك القضية الفسطينية، وستعمل على الوصول لحل، مضيفا: "أما كنت متفائل بس يظهر كنت متفائل زيادة عن اللزوم".

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