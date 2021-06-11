كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

علق المدير الفني لفريق الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، على شائعات رحيله عن تدريب الفريق، بعدما سافر في فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري المصري.





قال المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إن البعض تحدث عن رحيله عن "القلعة البيضاء"، وعدم عودته من جديد، لكنه شدد على رغبته في البقاء، وقيادة الزمالك لتحقيق البطولات.





وأوضح المدرب الفرنسي، أن جماهير ناديه لا تعلم أن الشهور الماضية كانت صعبة على اللاعبين، وأن الزمالك ينافس في ظروف صعبة، مشيراً إلى عدم شكوى اللاعبين من تلك الظروف.





وشدد على خوض فريقه لمباريات عديدة في وقت قصير للغاية، كما كشف عن سر عصبيته في مباراة الإسماعيلي ببطولة كأس مصر، حيث أشار إلى أن سبب ذلك هو الحكم الذي أشهر العديد من البطاقات للاعبيه وهو ما تسبب في غضبه.





وقال كاتيرون: "لم يكن من المفترض أن أنزل للملعب، أو أن أقدم على فعل ذلك التصرف بالرغم من الظلم التحكيمي الذي كان يتعرض له فريقي".





ويستعد الزمالك للقاء أسوان 17 يونيو، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري.



