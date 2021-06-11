والدة الطفلة أيسل تكشف معاناة نجلتها المصابة بضمور في العضلات الشوكي (فيديو)

كشفت سالي سمير، والدة الطفلة أيسل التي تعاني من ضمور في العضلات الشوكي، بداية معرفتها بإصابة نجلتها بهذا المرض منذ بداية اكتشافها له وتطورات المرض حتى الآن.



وقالت "سالي" في حوارها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "عندما كانت في سن السنة ونصف كانت كل ما تمشي تقع والمشي كان غير منتظم، وذهبنا لطبيب أطفال وقالنا نشوف نسبة فيتامين د في الجسم".



وأضافت "تأكدنا من عدم وجود نقص في فيتامين د ولكن الحالة كانت تتدهور بصورة كبيرة وتم تحويلنا لطبيب عظام واكتشف أن مفيش مشاكل في العضلات، وبعدها توجهنا لأخصائي مخ وأعصاب واكتشفنا أنها تعاني من ضمور عضلات شوكي من النوع الثالث".



وتابعت "الدكتور مدناش أي أمل، لدرجة أنه قالنا حاولوا تجيبوا غيرها علشان هي مش هتعيش أكثر من 7 سنوات، ولكن الحمد لله هي دلوقتي عندها 8 سنوات وفي البداية مكنش فيه علاج غير العلاج الطبيعي والمائي وأنها تتحرك كثير ولكن وصل الآن علاج جديد يحقق نتائج جيدة بنسبة 90% ويمكن أخذه في البيت تحت إشراف طبي بعيدًا عن العلاج الجيني ولكن تكلفته تصل إلى 4 مليون جنيه".

