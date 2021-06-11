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غياب نجمي بلجيكا عن مواجهة روسيا في اليورو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المنتخب البلجيكي لكرة اليوم الجمعة أنه سيفتقد جهود النجم كيفن دي بروين في  المباراة الأولى للفريق في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقررة أمام المنتخب الروسي غدا السبت في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتعرض دي بروين لكسور متعددة في الوجه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 مايو، التي انتهت بهزيمة فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي صفر / 1 ، وخضع لعملية جراحية.

كذلك لم يسافر لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل برفقة الفريق إلى سان بطرسبرج لخوض مباراة الغد، حسب ما أوضحه المنتخب عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان دي بروين قد ألمح بالفعل إلى إمكانية غيابه عن المباراة الأولى للمنتخب البلجيكي في يورو 2020، وذلك خلال لقاءه مع ملك بلجيكا فيليب.

ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن دي بروين قوله :"هل سأتمكن من اللعب؟ أتمنى ذلك في المباراة الثانية أمام الدنمارك."

ويعد دي بروين عنصرا أساسيا بالمنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، والذي يتطلع إلى التتويج بلقب كبير بعد أن أحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا.

واختير دي بروين (29 عاما) مؤخرا كأفضل لاعب في العام من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدم موسما رائعا مع مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، فقد كان تواجده ضمن قائمة المنتخب البلجيكي الذي يدربه روبرتو مارتينيز، بمثابة مفاجأة، حيث لم يلعب فيتسل منذ يناير الماضي بسبب إصابته بتمزق في رباط أخيل.

كذلك عانى النجم إيدين هازارد من مشكلات تتعلق بالإصابات خلال الموسم المنقضي، لكن التوقعات تشير إلى عودته للياقته.

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