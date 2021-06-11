المنيا يستضيف الالومنيوم في لقاء التحدي للسعي نحو الصدارة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، في الرابعة من عصر السبت، نظيره الالومنيوم في مباراة قوية تجمع بينهما على ملعب استاد الجامعة، في الرابعة عصراً ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون للقسم الثاني.



ويدخل فريق المنيا متحفزا للفوز على الفريق الضيف ، حيث يمتلك فريق المنيا 49 نقطة في المركز الثالث ، والالومنيوم 50 نقطة بالمركز الثاني، ويعد الفوز هدفا لكلا لاعبي الفريقين، لمواصلة مطاردة الشرقية للدخان المتصدر ب54 نقطة.



وكان المنيا تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني قد اختتم تدريباته اليوم ، بملعب استاد الجامعة ، وسط حماس وتركيز جميع اللاعبين للفوز بالمباراة المرتقبة.





يذكر أن المنيا متبقي له ثلاثة مباريات بعد لقاء الغد ، حيث يحل ضيفا على الشرقية للدخان الاسبوع المقبل ، ثم يستضيق فريق سمسطا ، ويختتم الموسم بالذهاب للقاء شبان مسلمين قنا.



