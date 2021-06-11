مباريات فاصلة في ختام المجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث



كما يواجه فريق الهنداو، فريق بني مزار، في المباراة التي سيشهدها ملعب الهنداو.



ويلعب فريق الوادي الجديد، مع فريق القوصية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الوادي الجديد.



ثم يلتقي فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



يشهد ملعب ناصر ملوي، لقاء يجمع فريق نادي ملوي مع فريق مركز شباب الخارجة.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثانية والعشرين يوم الأحد ، عندما يلتقي فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق الوليدية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 47 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 46 نقطة

3- مركز شباب الخارجة 38 نقطة

4- القوصية 34 نقطة

5 - ناصر الفكرية 34 نقطة

6- مركز شباب القيس 27 نقطة

7- مركز شباب مغاغه 26 نقطة

8- بني مزار 24 نقطة

9 - مركز شباب سمالوط 23 نقطة

10الوليدية 19 نقطة

11- الوادي الجديد 17 نقطة

12- الهنداو 13 نقطة



تختتم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والاخير، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.حيث يلعب فريق ناصر الفكرية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية.