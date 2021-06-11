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قائد قوات شرق القناة: نعقد لقاءات شهرية مع شيوخ القبائل لبحث مطالبهم وتلبيتها فورا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد بيومي، قائد قوات شرق القناة، إن هناك تواصل مع الأهالي في جنوب ووسط وشمال سيناء، موضحا أن القيادة السياسة وجهت بضرورة الاهتمام بأهالينا في سيناء، معلقا: "كلنا نعمل لصالح توفير حياة كريمة لأهلنا".

وأشار "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعقدون لقاء شهري مع شيوخ القبائل، ويتم مناقشة مختلف القضايا معهم، ويخرج اللقاء الشهري بمطالب ومقترحات، ويتم تنفيذ مطالبهم بالتنسيق مع مختلف الوزارات.

وأضاف اللواء خالد بيومي، قائد قوات شرق القناة، أن الوضع الأمني في سيناء مستقر تماما، مؤكدا أن هناك عمل جاد يبذل لتحقيق الاستقرار في وسط وشمال سيناء.
ووجه رسالة إلى قادة وضباط قوات شرق القناة، قائلا: "لا يغيب عنكم الهدف وهو القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره تماما.. ولن نغادر هذا المكان إلا وسيناء طاهرة تماما من الإرهاب، وكاملة التنمية".

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