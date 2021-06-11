اقتصادي سعودي عن لقاء السيسي و "بن سلمان" :"آثاره سيعم على المنطقة"

علق خالد الجاسر، المحلل الاقتصادي السعودي، على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، قائلًا إنها زيارة واعدة بين رجل كقائد كولي العهد السعودي ورئيس قائد مثل الرئيس السيسي.



وأضاف "الجاسر" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير على السوق السعودي والمصري وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على الدول العربية والإسلامية.



وأشار إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر فاعل في طبيعة الحال على السوق المصري والسعودي، ولاسيما مع الرؤية الحالية لولي عهد المملكة الخاصة بـ2030 والتي تسعى إلى أن يكون أي منتج محلي مصدره السعودية من خلال استغلال القدرات المالية لاستثمار العقول وحتى تكون أرضًا خصبة لأي مستثمر أجنبي.





