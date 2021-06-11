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مجموعة السبع تتفق على مواصلة التحفيز لدعم اقتصاداتهم

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
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قال مصدر مطلع على مناقشات مجموعة السبع اليوم، الجمعة، إن قادة مجموعة الدول الغنية توافقوا إلى حد كبير بشأن الحاجة إلى مواصلة دعم اقتصاداتهم من خلال التحفيز المالي.

وقال المصدر إن القادة يرون أنه يجب أن تكون هناك سياسات طويلة الأجل لضمان متانة المالية العامة في المستقبل، فيما كان الرأي حيال التضخم هو أن الارتفاع الأخير بعد الخروج من إجراءات الإغلاق في العديد من البلدان سيكون مؤقتًا.

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