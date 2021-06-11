Advertisements

الأهلي يحسم موقفه بشأن رحيل نجم الفريق

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سعودية، أشارت في وقت سابق إلى رغبة نادي النصر السعودي، في التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق، بالموسم الجديد.

ورفض النادي الأهلي، فكرة رحيل اللاعب في الوقت الحالي، خاصةً أنه من العناصر الأساسية، وهناك رغبة للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بانون النصر السعودي النصر الأهلي

أخبار تهمك

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل هالاند

منذ ربع ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

غياب نجمي بلجيكا عن مواجهة روسيا في اليورو

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: حسم مصير الشناوي من العودة.. تهديد من نجم الترجي.. الغندور يهاجم كهربا

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل مدافع الأهلي

عاجل - رئيس الأهلي يصدم موسيماني

عاجل - الأهلي يتراجع عن الصفقة الذهبية

بعد طلب موسيماني.. الأهلي يتحرك للحفاظ على نجمه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

10:00 م

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

10:58 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا