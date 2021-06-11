الأهلي يحسم موقفه بشأن رحيل نجم الفريق

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير صحفية سعودية، أشارت في وقت سابق إلى رغبة نادي النصر السعودي، في التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق، بالموسم الجديد.





ورفض النادي الأهلي، فكرة رحيل اللاعب في الوقت الحالي، خاصةً أنه من العناصر الأساسية، وهناك رغبة للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



