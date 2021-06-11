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1.7 تريليون جنيه بنية تحتية.. إنجازات وزارة التخطيط في السنوات الـ7 الماضية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، إن مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.7 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.

جاء ذلك خلال جلسة منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا وتعزيز القطاع الخاص بعنوان دور الحكومات و شركاء الإقليميين.

وتابعت السعيد: "كانت لدينا مشكلة كبيرة في البنية التحتية، وكنا نعانى من انقطاع التيار الكهربائي، نصف اليوم في عام 2013، لكن تلك الأزمة تم حلها بشكل كامل الآن".

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر أنشأت صندوقًا سياديًا منذ 3 سنوات يستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة العمل على تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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وأوضحت السعيد، أن الصندوق يستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليًا وعربيًا ودوليًا، ونعمل حاليًا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة.

وافتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

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وكالات الاستثمار هيئات الاستثمار الافريقية التجاره

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