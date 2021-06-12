راموس يتلقي عرضًا مفاجئًا في الدوري الإسباني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إشبيلية الإسباني يرغب في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت شبكة راديو إسبانيا إلى أن الإس باني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد ينتهي عقده مع الملكي في نهاية الشهر الحالي.





وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أشبيلية عرض على الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد عقداً لمدة 5 مواسم وبراتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنوياً.





ولفتت الشبكة الإسبانية أن أشبيلية سيمنح راموس أيضاً فرصة الاستمرار في صفوف النادي عقب إعتزاله علماً بأن راموس من خريجي أشبيلية ورحل عنه إلى ريال مدريد في 2005.



