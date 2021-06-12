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موسيماني يُقرر عودة هداف الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من عودة مهاجم المارد الأحمر المعار نهاية الموسم.

وانضم أحمد ياسر ريان لفريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وتنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتألق أحمد ياسر ريان بشكل لافت خلال هذا الموسم واستطاع إحراز وصنع العديد من الأهداف، مما جعل موسيماني يقرر عودته من الإعارة نهاية الموسم لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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