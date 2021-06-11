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ريال مدريد يحدد بديل هالاند

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني عاد مرة أخرى إلى قائمة أولويات ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد سبق أن حاول التعاقد مع ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عامًا عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وأكدت الصحفية الإسبانية أن ليفاندوفسكي سيكون الهدف الرئيسي لدعم هجوم ريال مدريد طالما أن الملكي فشل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأفادت الصحفية الإسبانية بأن ليفاندوفسكي منفتح أيضًا على تغيير وجهته خلال الموسم المقبل على الرغم من أن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى صيف 2023.
وألمحت الصحفية الإسبانية أن العقبة التي ستواجه ريال مدريد في الصفقة أن النجم البولندي يحظى باهتمام عدد من الأندية الكبيرة على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.
ولفتت الصحفية الإسبانية أن ليفاندوفسكي صرح منذ أيام قليلة بأنه يشعر بالفضول لتعلم لغة جديدة وثقافة جديدة لكنه لا يعرف إذا كان سيفعل ذلك في كرة القدم أو بعد انتهاء مسيرته.

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