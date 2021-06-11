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طرق التقديم لتركيب عدادات وزارة الكهرباء والأوراق المطلوبة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:33 م
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
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وزارة الكهرباء .. يتساءل كثير من المواطنين عن آلية تركيب العدادات الكودية الجديدة، والتي تعمل بنظام الكارت والشحن المسبق، تماشياً مع خطة الدولة لإحلال العدادات القديمة.

وزارة الكهرباء

ويبحث الكثيرون عن طرق التقديم لتركيب عدادات وزارة الكهرباء من أجل معرفة الخطوات السليمة التي يجب عى المتقدم اتباعها وتجنب الوقت المهدر والجهد المبذول.

موقع وزارة الكهرباء

وأعلنت وزارة الكهرباء المصريه، عن إتاحة التقديم للعدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتوفير العبء على المواطنين، نظرًا للظروف الصحية وانتشار كورونا.

طرق التقديم للعدادات الكودية المقدمة من وزارة الكهرباء

تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء للتقديم على العداد الكودي بالضغط هنــــــــــا.

الأوراق التي تطلبها وزارة الكهرباء للموافقة على تركيب العدادات الكودية
 
عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

صورة الهوية لمالك الوحدة.

إيصال مياه أو تليفون أو غاز، مدفوع بمدة لا تتعدى الـ3 أشهر "حديث".

قطع إيصال بـ50 جنيهًا.

طرق وخطوات التقديم من خلال موقع وزارة الكهرباء

الدخول على موقع التسجيل واختيار طلب تركيب عداد قانوني.

ملئ البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

إرفاق المستندات المطلوبة.

تأكيد الطلب.

طريقه تسجيل البيانات عبر موقع وزارة الكهرباء

الدخول على الموقع واختيارمنصة خدمات المواطنين.

الضغط على طلب تركيب عداد كودي.

استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

إدخال صورة الهوية وسند الحيازة.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

خطوات طلب عداد من وزارة الكهرباء بغرض تجاري

ملئ كافة الخانات السابقة.

إضافة البطاقة الضريبية.

إدخال السجل التجاري او إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

تأكيد وإرسال الطلب.

وزارة الكهرباء تنتهي من تلقي طلبات العدادات الكودية في هذا الموعد

يُذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشفت عن آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية عبر المنصه الإلكترونية الموحدة للخدمات، والذي يوافق نهاية شهر يونيو الجاري.

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