من الأشياء المؤكدة القليلة بشأن منتخب إنجلترا، قبل افتتاح مشواره ببطولة أوروبا أمام كرواتيا، أن اللاعبين سيجثون على ركبتهم للتنديد بالعنصرية قبل انطلاق المباراة، لكن الغموض يكتنف التشكيلة التي سيلعب بها المدرب غاريث ساوثغيت، واختياراته للاعبين.



دائماً ما يكون لدى الجماهير والخبراء بعض الأسئلة قبل المباريات الافتتاحية في بطولة كبرى، لكن بالنسبة لساوثغيت أصبحت الأسئلة أكثر من الإجابات.



وسيقود هاري كين خط الهجوم، وسيرتدي شارة القيادة، وسيلعب جون ستونز في قلب الدفاع، لكن بعيداً عن ذلك هناك الكثير من الأسئلة التي تبحث عن إجابات.



وتسببت الإصابة التي تعرض لها قلب الدفاع هاري مغواير، في صداع كبير للمدرب ساوثغيت، وثارت أسئلة عن مدى ثقته في لاعب أستون فيلا، تيرون مينغس، الذي يفتقر إلى الخبرة للعب إلى جوار ستونز، في خط ظهر من أربعة لاعبين.



وإذا لم يحدث ذلك ربما يعمد إلى اللعب بثلاثة في خط الظهر، والاعتماد على ظهيرين على الأطراف.



ومع عودة جوردان هندرسون لتوه من الإصابة أصبح ديكلان رايس الخيار الأساسي الواضح في مركز لاعب الوسط الدفاعي، لكن هل سيلعب منفرداً، أو سيشارك كالفين فيليبس هذه المهام؟.