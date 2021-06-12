هل يؤدي لقاح كورونا مع "بنج" الأسنان إلى الموت؟.. "هيئة الدواء" ترد

كشف الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، حقيقة ما يتردد بشأن تعارض لقاح كورونا مع مخدر الأسنان، وأن ذلك يؤدي إلى الوفاة، موضحا: "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق"، موضحا أنه لا يوجد أي تعارض بين الحوصل على اللقاح، والتعرض إلى أدوية تخدير الأسنان.





ونفى "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ما تردد بأن حصول المرأة على لقاح كورونا يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية لها، موضحا أن هذا الكلام لا يستند إلى أي أساس علمي.



