أحمد موسى: محمد بن سلمان ضيف عزيز على مصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الحالية لمصر لم يكن معلن عنها وتأتي في توقيت مهم جدًا، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وبن سلمان أخوي وخالٍ من الرسميات.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد للمنتدى الأفريقي لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار، أن ما يشغل مصر هو ما يشغل المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكثر بلد عربي مصدر للسياحة للمدن المصرية، إلى جانب أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كبير.



وأكمل الإعلامي: قد يكون هناك تنسيق في المجال الواعد السياحي والثقافي بين القاهرة والرياض، هذا إلى جانب التنسيق المتبادل في العديد من الملفات المشتركة، والسعودية ومصر هما أكبر دولتين مؤثرتين في العالم العربي والمنطقة، مردفا "بن سلمان ضيف عزيز على مصر في المدينة الساحرة".



واستطرد أن الشعب المصري لا يجري خلف القنوات المحرضة ضد الوطن وتحاول الوقيعة بين مصر وبعض الدول العربية.

