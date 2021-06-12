Advertisements

أحمد موسى: محمد بن سلمان ضيف عزيز على مصر (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 07:19 ص
السيسي ومحمد بن سلمان
السيسي ومحمد بن سلمان
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الحالية لمصر لم يكن معلن عنها وتأتي في توقيت مهم جدًا، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وبن سلمان أخوي وخالٍ من الرسميات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد للمنتدى الأفريقي لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار، أن ما يشغل مصر هو ما يشغل المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكثر بلد عربي مصدر للسياحة للمدن المصرية، إلى جانب أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كبير.

وأكمل الإعلامي: قد يكون هناك تنسيق في المجال الواعد السياحي والثقافي بين القاهرة والرياض، هذا إلى جانب التنسيق المتبادل في العديد من الملفات المشتركة، والسعودية ومصر هما أكبر دولتين مؤثرتين في العالم العربي والمنطقة، مردفا "بن سلمان ضيف عزيز على مصر في المدينة الساحرة".

واستطرد أن الشعب المصري لا يجري خلف القنوات المحرضة ضد الوطن وتحاول الوقيعة بين مصر وبعض الدول العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 12 ساعة

دبلوماسي سوداني يكشف عن أقوى رسائل القاهرة والخرطوم إلى إثيوبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موسى: الإرهابي زوبع يفرض جباية على الإخوان بتركيا لتجديد إقامتهم (فيديو)

أحمد موسى يطلق هشتاج "الجزيرة ماتت"(فيديو)

أحمد موسى: صفوان ثابت كان يدعم اعتصام رابعة بمواد غذائية (فيديو)

أحمد موسي عن هدم سلم الدائري بالسلام .. "لو 10 أنفار متضررين هنوصل صوتهم" (فيديو)

"يومًا مشهودًا في تاريخنا".. تفاصيل نقل 22 مومياء ملكية من التحرير لمتحف الحضارة (فيديو)

عاجل.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:23 ص

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

04:59 ص

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

02:21 ص

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

12:54 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا