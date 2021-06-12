المفتي: الإخوان يعتمدون المعيار المكيافيلي (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان، من حيث إنهم يقولون كلامًا هنا ويقولون كلامًا مغايرًا في الخارج.



وتابع "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ دافع الإخوان من هذا بلا ريب هو تحقيق المصلحة أو الوصول لأغراض معينة، مشيرًا إلى أنّ الإخوان يعتمدون المعيار المكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة".



وأردف مفتي الديار المصرية، أننا في تواصل مع العالم الخارجي لتوصيل حقائق الإسلام كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدفعنا لذلك أغراض شخصية نسعى إليها.

