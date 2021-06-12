Advertisements

المفتي: الإخوان الإرهابية تحاول تقزيم دور الأزهر (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 07:30 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ جماعة الإخوان تحاول تقزيم دور مؤسسة الأزهر الشريف لأنها لا تتوافق مع أغراضهم بل تكشف زيفهم.

وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ دور الأزهر دور حقيقي، وهذه البلدان التي تُستأمن على أبنائها الدارسين في الأزهر تؤمن إيمانًا كبيرًا وراسخًا بقيمة المؤسسة الأزهرية ودورها، ومن العجب أن يتحدى أصحاب الأفكار الضحلة والضئيلة والفاسدة منهجية الأزهر السمحة والمنضبطة والتي تزيد عن 1000 عام من العطاء والاستمرار والرقي.

وحذر المفتي من الاستعلاء على الناس واحتكار الحق، مؤكدا على أنّ منهج وفكر الإخوان يؤدى إلى الفرقة، وخلق أزمات في المجتمع ومن ثم الاستعلاء والذي يعد أحد الركائز الأساسية في فكر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال احتكار الإيمان ودعوة المجتمع إلى انتهاج فكرهم.

وتابع أنّ هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم فهم يعلنون أفكارًا أكثر تحررًا وتفلتًا في الثوابت أمام الغرب بخلاف ما يصرحون به في البلدان المسلمة، وهذا يدل المعيار "الميكافيلي" والذي يتبع مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" من أجل الوصول لأغراضهم ومصالحهم الذاتية، وهي أساليب تحكمها الأهواء والرغبات الشخصية، كما حدث مؤخرًا من زعماء الإخوان في مسالة العلاقات الثنائية الحميمية وغير المشروعة بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية بوابة الفجر الفجر الإرهاب الإخوان

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

لينجليت يعطل صفقة مميزة لبرشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

يوفنتوس يهدد صفقة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

المفتي: الجماعات الإرهابية تحاول نشر أفكارها المتطرفة في عقول الشباب

شوقي علام: الإخوان يسعون للتمكين منذ عام 1939 (فيديو)

المفتي: غياب المنهجية الأزهرية عن الإخوان سبب ضلالهم

مفتي الجمهورية: الرحمة عنوان الإسلام (فيديو)

المفتي يكشف عن مهن استعان بها البنا على حساب العلماء (فيديو)

مفتي الجمهورية: يجب على المرأة الصوم إذا انقطع العذر قبل الفجر (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 ص

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

04:59 ص

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

02:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا