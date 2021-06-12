المفتي: الإخوان الإرهابية تحاول تقزيم دور الأزهر (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ جماعة الإخوان تحاول تقزيم دور مؤسسة الأزهر الشريف لأنها لا تتوافق مع أغراضهم بل تكشف زيفهم.





وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ دور الأزهر دور حقيقي، وهذه البلدان التي تُستأمن على أبنائها الدارسين في الأزهر تؤمن إيمانًا كبيرًا وراسخًا بقيمة المؤسسة الأزهرية ودورها، ومن العجب أن يتحدى أصحاب الأفكار الضحلة والضئيلة والفاسدة منهجية الأزهر السمحة والمنضبطة والتي تزيد عن 1000 عام من العطاء والاستمرار والرقي.



وحذر المفتي من الاستعلاء على الناس واحتكار الحق، مؤكدا على أنّ منهج وفكر الإخوان يؤدى إلى الفرقة، وخلق أزمات في المجتمع ومن ثم الاستعلاء والذي يعد أحد الركائز الأساسية في فكر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال احتكار الإيمان ودعوة المجتمع إلى انتهاج فكرهم.



وتابع أنّ هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم فهم يعلنون أفكارًا أكثر تحررًا وتفلتًا في الثوابت أمام الغرب بخلاف ما يصرحون به في البلدان المسلمة، وهذا يدل المعيار "الميكافيلي" والذي يتبع مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" من أجل الوصول لأغراضهم ومصالحهم الذاتية، وهي أساليب تحكمها الأهواء والرغبات الشخصية، كما حدث مؤخرًا من زعماء الإخوان في مسالة العلاقات الثنائية الحميمية وغير المشروعة بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى".

