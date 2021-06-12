أحمد موسى يطالب بتبسيط الإجراءات أمام الوافدين إلى شرم الشيخ (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشاركة إفريقية كبيرة في المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، المُقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة 34 دولة إفريقية.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد للمنتدى الإفريقي لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار، أنّ مصر تتحدث عن طريق يربط القاهرة وكيب تاون في جنوب إفريقيا ويمر عبر عدد من الدول الإفريقية، وأيضا يتم البحث عن ربط نهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.





وأكد أن مصر عادت إلى القارة السمراء بفضل جهود الرئيس السيسي، موضحا أن معظم المناقشات في المنتدى تتحدث عن دور القطاع الخاص في إفريقيا، مستطردًا أن هناك أنانية في عدد من دول العالم بعد حرمان عدد من الدول الأفريقية من لقاح فيروس كورونا، كاشفا أن كورونا تتصدر أعمال مؤتمر الدول السبع الكبار ومنتدى شرم الشيخ الذي يركز على كيفية مواجهة الوباء في القارة الإفريقية كاشفا أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات في أثيوبيا وتدعم تنميتها.





وتابع أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إنه سيقدم 500 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة، لافتا إلى أن الدولة تدعم شرم الشيخ لزيادة حركة السياحة، متابعا أن جميع المصريين مع قرارات عدم تملك الأجانب في سيناء.





وشدد على أن مصر ضحت بأبنائها للحفاظ على أرضها ولن تفرط فيها، محذرا من أن البيروقراطية قد تدمر قطاع السياحة كما أنه يجب إعداد منظومة موحدة للمستثمرين لجذب السياحة وفي نفس السياق أكد أن الدولة توفر تسهيلات للسائحين إلى شرم الشيخ مع ضرورة إعداد منظومة جديدة لمساعدة السياح أثناء وصولهم إلى شرم الشيخ.



