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فتح باب القبول في أكاديمية نادي الزمالك

السبت 12/يونيو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بالزمالك، عن فتح باب القبول للاشتراك في أكاديمية النادي لكرة القدم ، من جميع المواليد حتى مواليد 2017.

وأضاف عبد الحميد أن القبول بالأكاديمية، سيكون للأعضاء بالنادي وكذلك غير الأعضاء، من خلال رسوم مالية يتم دفعها.. مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك للأعضاء نظير مبلغ 250 جنيها شهريا ، أما غير الأعضاء فسيكون 500 جنيه شهريا أيضا.

كما أشار جمال عبد الحميد إلى أن أيام التدريب بالأكاديمية ستكون أيام: الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ، تحت إشراف مجدي سالم مدير الأكاديمية، وتواجد مدربين من نجوم الزمالك السابقين.

واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته بأن مواعيد التدريبات للبراعم بالأكاديمية مقسمة على ثلاث فترات كالتالي:

الفترة الأولى:

من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة والربع، لمواليد 2012 إلى مواليد 2017.

الفترة الثانية:

من الساعة السادسة والربع إلى الساعة السابعة والنصف، لمواليد 2008 و 2009، 2010 ، 2011 .

الفترة الثالثة:

من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة إلا ربعا لمواليد 2005 و2006 و2007.

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