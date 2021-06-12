بإطلالة ناعمة.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هند صبري بإطلالة جذابة، واعتمدت على وضع لمسات بسيطة من المكياج، أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وكتبت هند صبري علي الصورة قائلة:"لا أعرف ما هو الأسوأ: ألا أعرف ما أنت عليه وأن تكون سعيدًا ، أو أن تصبح ما كنت تريده دائمًا ، وأشعر بالوحدة. » دانيال كيز"





يذكر أن هند صبري شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.