بتراجع التداول عليه عالميا نتيجة لتأثر المستثمرين بالبيانات الإقتصادية الأمريكية.





وحرصًا منها على تداول المعلومات التي تهم القراء، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 12 يونيه 2021:





أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار جرام الذهب عيار 24 قيراط تسجل 923 إلى 926 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 22 قيراط تسجل 846 إلى 849 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 21 قيراط تسجل 808 إلى 810 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراط تسجل 693 إلى 694 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 14 قيراط تسجل 539 إلى 540 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 12 قيراط تسجل 462 إلى 463 جنيه

أسعار الاونصة تسجل 28,719 إلى 28,790 جنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,464 إلى 6,480 جنيه

أسعار الكيلو تسجل 923,429 إلى 925,714 جنيه





وكان الذهب عالميا شهد ارتفاعا ملحوظا مساء الخميس الماضي واستمر حتى صباح الجمعة ولكنه تراجع فجأة بعد صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة مساء الخميس وانخفض فجأة ظهر اليوم.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%، وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.7%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪