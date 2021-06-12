Advertisements

خبير اقتصادي: مشروعات كبيرة بين مصر والسودان يُعلن عنها قريبا (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 12:46 ص
مصر والسودان
مصر والسودان
شيماء حسن
Advertisements
كشف شريف أمين الخريبي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاقتصادي، عن سبل التعاون المشترك بين مصر والسودان في كافة المجالات الاقتصادية.

وقال "الخريبي" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" إن هناك تعاون مصري سوداني حاليًا بين البلدين في ظل وجود قيادتين حكيمتين بعدما تأثرت هذه العلاقة في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التعاون المصري السوداني هو امتداد للعلاقات والجذور التاريخية بين الشعبين رغم أنه قد شابها بعض القلق ولكن العلاقات دائما وأبدا ستظل بين الشعبين في أعلى مستوى.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مشترك لإقامة مشروعات كبيرة سيعلن عنها قريبا وأهمها عملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان وهناك خطة إنشاء مجازر مطورة في السودان من 3 إلى 5 مجازر سنويًا على مدار الخمس سنوات وهذا يمثل تضامن حقيق وتعاون مثمر بين كلا البلدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر السودان اقتصاد

أخبار تهمك

هل يؤدي لقاح كورونا مع "بنج" الأسنان إلى الموت؟.. "هيئة الدواء" ترد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل هالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُقرر عودة هداف الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يتلقي عرضًا مفاجئًا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 16 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: نحتاج فى التعاون مع السودان فى توفير اللحوم بالسوق المحلى

"الجميعة الافريقية": العلاقات المصرية السودانية تشهد دفعة قوية في المشروعات بين البلدين

"الوفد البحريني" من البرلمان: تعلمنا العديد من المهارات

عبدالمحمود عبدالحليم: الشعبين المصري والسوداني شعب واحد في بلدين

السيسي: مشروعاتنا المشتركة مع السودان ستحدث نقلة نوعية في العلاقات

مواصلة مسيرة العمل المشترك وتعزيز علاقات البلدين أبرزهم.. رسائل من "السيسي" لشعب وادي النيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

07:18 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

10:00 م

موسيماني يُقرر عودة هداف الأهلي

12:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا