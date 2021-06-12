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خبير اقتصادي: مشروعات كبيرة بين مصر والسودان يُعلن عنها قريبا (فيديو)
السبت 12/يونيو/2021 - 12:46 ص
شيماء حسن
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كشف شريف أمين الخريبي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاقتصادي، عن سبل التعاون المشترك بين مصر والسودان في كافة المجالات الاقتصادية.
وقال "الخريبي" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" إن هناك تعاون مصري سوداني حاليًا بين البلدين في ظل وجود قيادتين حكيمتين بعدما تأثرت هذه العلاقة في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التعاون المصري السوداني هو امتداد للعلاقات والجذور التاريخية بين الشعبين رغم أنه قد شابها بعض القلق ولكن العلاقات دائما وأبدا ستظل بين الشعبين في أعلى مستوى.
وأشار إلى أن هناك تنسيق مشترك لإقامة مشروعات كبيرة سيعلن عنها قريبا وأهمها عملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان وهناك خطة إنشاء مجازر مطورة في السودان من 3 إلى 5 مجازر سنويًا على مدار الخمس سنوات وهذا يمثل تضامن حقيق وتعاون مثمر بين كلا البلدين.
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