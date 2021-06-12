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مطعون بسلاح أبيض.. العثور على جثة شاب في قنا

السبت 12/يونيو/2021 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، قبل قليل، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع الأهالي، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارا، بمقتل محمد ناصر دياب، 17 عامًا، مقيم نجع قابول، مطعونا بسلاح أبيض.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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