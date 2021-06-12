مطعون بسلاح أبيض.. العثور على جثة شاب في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، قبل قليل، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع الأهالي، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارا، بمقتل محمد ناصر دياب، 17 عامًا، مقيم نجع قابول، مطعونا بسلاح أبيض.



