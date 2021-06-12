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طارق لطفي يكشف كواليس جديدة عن "القاهرة كابول"
السبت 12/يونيو/2021 - 12:46 ص
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كشف النجم طارق لطفى، كواليس جديدة عن "القاهرة كابول"، مضيفُا: "في أول يوم تصوير لبمسلسل قلت لفريق العمل: أنا جاي التصوير حتى أستمتع وليس التمثيل فقط.
وأضاف لطفى خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: أن المسلسل يزخر بكوكبة النجوم الأستاذ نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وكل فريق العمل.
وتابع لطفى، إنني واجهت صعوبة في المسلسل؛ لأن الشخصيات لا توجد لها فيديوهات أو تسجيلات أتعرف عليهم منها، ولكن تعرفت على تفاصيل الشخصية من الكتب.
ولفت إلى أن قصة المسلسل مرتبطة بقصة مهمة في حياته وهو طفل صغير كان قادما من الصعيد على القاهرة وسمع بمقتل الشيخ الذهبى وقال إزاى شيخ يتقتل ودى كان أول لقطة في افتتاحية المسلسل.
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