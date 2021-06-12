طارق لطفي يكشف كواليس جديدة عن "القاهرة كابول"

كشف النجم طارق لطفى، كواليس جديدة عن "القاهرة كابول"، مضيفُا: "في أول يوم تصوير لبمسلسل قلت لفريق العمل: أنا جاي التصوير حتى أستمتع وليس التمثيل فقط.









وأضاف لطفى خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: أن المسلسل يزخر بكوكبة النجوم الأستاذ نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وكل فريق العمل.





وتابع لطفى، إنني واجهت صعوبة في المسلسل؛ لأن الشخصيات لا توجد لها فيديوهات أو تسجيلات أتعرف عليهم منها، ولكن تعرفت على تفاصيل الشخصية من الكتب.



