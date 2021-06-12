وزيرة خارجية ليبيا: نتطلع لبدء تعاون أمني وعسكري مع المغرب









أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أنه لا مستقبل لبلادها سوى بالحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة بين كل الأطراف.





وقالت المنقوش- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة اليوم الجمعة-: “إن الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والمغرب مهمة من أجل التصدي لظاهرة الهجرة والتطرف، معربة عن تقديرها للدور الذي قامت به المغرب واحتضانها للحوار السياسي الليبي في الصخيرات واستمرار جهودها لتحقيق التوافق بين الليبيين”.





وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة عدد من القضايا خاصة التأشيرات والإقامة.





وأضافت وزيرة الخارجية الليبية:" نتطلع لبدء تعاون أمني وعسكري مع المغرب وتطوير المؤسسات المعنية بالمجالين في كلا البلدين".





تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، استقبل فى وقت سابق كلا من رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك على هامش حضورهما جولة المحادثات الليبية الجديدة.