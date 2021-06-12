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شاهد.. إعلامي لـ وزير المالية: "مين بيعمل ميزانية بيتك"

السبت 12/يونيو/2021 - 02:09 ص
مداخلة وزير المالية
مداخلة وزير المالية
شيماء حسن
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مازح الإعلامي محمد علي خير، الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا "مين اللي بيعمل ميزانية البيت عند حضرتك".

وقال "خير" في بداية الاتصال الهاتفي مع وزير المالية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور": "أنت راجل بتعمل ميزانية مصر كلها، مين اللي بيعمل ميزانية البيت عندك ويا ترى بتخرّم منك ولا لا".

من جانبه برد معيط قائلًا: "أنا اللي بعمل الميزانية وأنا اللي بحدد اللي يتصرف وإيه لا، وبعمل قيود، وبحجم الصرف، عملي داخل البيت هو نفسه خارجه، لأنك لو مش ناجح في حياتك الشخصية عمرك ما هتنجح في عملك".

وأضاف: "لازم تأخذ بالك من الدنيا سواء في المصروف أو الإيراد، لأنك ممكن مصروف أنت مش متوقعه يجي ومصروف أنت متوقع يتصرف ميتصرفش".

وتابع وزير المالية: "الناس في الآخر بتشوف الأرقام النهائية لكن أنت قاعد على التفاصيل علشان توصل لهذه الأرقام النهائية".

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