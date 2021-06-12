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إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف إبراهيم عادل، جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات مسؤولي الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تصريحات إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي
وقال إبراهيم إبراهيم جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أركز على عملي داخل الملعب فقط، خاصة أنني على ذمة نادي بيراميدز، وهو المسؤول عن تحديد مصيري".

وأضاف جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز: "ودية المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا اليوم الخميس كانت قوية، والفريق استفاد منها".

وأردف لاعب السماوي: "أي عناصر يختارها شوقي غريب مدرب الفراعنة، لتمثيل الفريق في الأولمبياد ستكون على قدر المسؤولية".

وتابع: "اللاعبون القدامى في المنتخب الأولمبي استقبلوني بشكل جيد في المعسكر، والعلاقة بين جميع اللاعبين أكثر من رائعة".

وأتم لاعب المنتخب المصري الأولمبي تصريحاته، متمنيًا أن ينجح الفراعنة في تحقيق شيء جيد في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو في شهر يوليو المقبل.

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