Advertisements
سفير الإمارات بالقاهرة يكشف تفاصيل دعوته لقطبي الكرة المصرية لحفل عشاء (فيديو)
السبت 12/يونيو/2021 - 03:32 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف السفير حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات في القاهرة، عن تفاصيل دعوته للاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لحفل عشاء، مشيرا إلى أن نادي الأهلي والزمالك من أفضل الأندية الكروية على مستوى العالم.
وقال "الشامسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هذه الدعوة دليلا على أن المشادة التي حدثت في ملعب الشيخ محمد بن زايد شيء بسيط لا يذكر، وجمعت اللاعبين في بيت السفير.
وأضاف سفير دولة الإمارات في القاهرة: "اللاعبين عندما اجتمعوا عندي بوطنية، وتحدثوا عن منتخب مصر، وجميعهم عندهم الحس الوطني لبلده"، منوها بأن اجتماعه مع اللاعبين كان عبارة عن جلسة اجتماعية رياضية بامتياز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements