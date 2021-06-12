سفير الإمارات بالقاهرة يكشف تفاصيل دعوته لقطبي الكرة المصرية لحفل عشاء (فيديو)

كشف السفير حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات في القاهرة، عن تفاصيل دعوته للاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لحفل عشاء، مشيرا إلى أن نادي الأهلي والزمالك من أفضل الأندية الكروية على مستوى العالم.





وقال "الشامسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هذه الدعوة دليلا على أن المشادة التي حدثت في ملعب الشيخ محمد بن زايد شيء بسيط لا يذكر، وجمعت اللاعبين في بيت السفير.



