Advertisements
القليوبية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 12/يونيو/2021 - 01:21 ص
محمد ضوه
Advertisements
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.
وسجل مركز بنها الأعلى في نسب الإصابة بـ6 حالات، يليه غرب شبرا الخيمة ب 4 حالات ثم شرق شبرا وطوخ بـ4 حالات لكل منهما، ثم مدينة ومركز قليوب والقناطر الخيرية بحالة واحدة لكل منهم، فيما سجلت مدن قها والعبور وكفر شكر صفر إصابة ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة 17646 حالة.
واستقرت خريطة الإصابات يوم الجمعة، على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 1432، والعبور 222 حالة، والقناطر الخيرية 1075، وبنها 5636 حالة، وشرق شبرا 1734 حالة، وغرب شبرا 1623، وشبين القناطر 1122، وطوخ 2355 حالة، وقليوب 1242 حالة، وقها 126 حالة، وكفر شكر 1079 حالة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements