القليوبية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.





وسجل مركز بنها الأعلى في نسب الإصابة بـ6 حالات، يليه غرب شبرا الخيمة ب 4 حالات ثم شرق شبرا وطوخ بـ4 حالات لكل منهما، ثم مدينة ومركز قليوب والقناطر الخيرية بحالة واحدة لكل منهم، فيما سجلت مدن قها والعبور وكفر شكر صفر إصابة ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمحافظة منذ بدء الجائحة 17646 حالة.



