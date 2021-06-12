عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

أفادت أنباء صحفية بأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، خضع لعملية جراحية ناجحة.

وكشفت ذات الأنباء أن العملية لتركيب مسامير فى مفصل الحوض بعد إصابة الفنان الكبير بشروخ.

ومؤخرًا كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



