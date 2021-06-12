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عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية
السبت 12/يونيو/2021 - 12:54 ص
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أفادت أنباء صحفية بأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، خضع لعملية جراحية ناجحة.
وكشفت ذات الأنباء أن العملية لتركيب مسامير فى مفصل الحوض بعد إصابة الفنان الكبير بشروخ.
ومؤخرًا كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشر أحمد أبو زهرة، صورة له برفقة ابنته، وعلق عليها قائلاً :"ألف سلامة عليكي يا ميرو وإن شاء الله تخفي بسرعة من كورونا، لأول مرة يكون نفسي أكون جنب حد عنده كورونا، الصورة من السنة اللي فاتت كنت أنا وهي في راندفو في فيينا وأخدتها وروحنا حضرنا حفلة في الكونسيرت هاوس فيينا"
في سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.
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