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موسى: أتمنى تنظيم منتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية في العلمين (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 07:22 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمنيته في تنظيم النسخة الثانية لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، في مدينة العلمين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنّ عقد المنتدى في العلمين من شأنه الترويج لهذه المدينة التي باتت "حكاية تانية وأصبحت منطقة جذب سياحي"، موضحا أن العلمين أضحى بها العديد من الأبراج الجديدة مع المنتجعات الرائعة، متابعا: "العلمين كانت صحراء جرداء".

وتابع الإعلامي أن المستثمرين أنفقوا العديد من المليارات من أجل أن تصبح شرم الشيخ المدينة الساحرة التي نراها الآن، حيث كان لا يوجد بها سوى فندقين فقط في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن موارد السياحة باتت دخلا مؤثرا للدول، والعديد من الاستثمارات توجهت نحو قطاع السياحة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تزخر بالعديد من المنتجعات والمعالم السياحية الجميلة.

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هيئات الاستثمار الافريقية منتدى هيئات الاستثمار مصر أفريقيا

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