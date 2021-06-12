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استبعاد ثنائي الأرجنتين من قائمة التانجو بكوبا أمريكا

السبت 12/يونيو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
وكالات
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خرج الثنائي خوان فويث ولوكاس أوكامبوس من قائمة المنتخب الأرجنتيني المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، بعدما انهى ليونيل سكالوني خططه للبطولة التي تقام في البرازيل.

وأجرى سكالوني تعديلا في اللحظة الأخيرة بعدما استبعد لوكاس ألاريو، مهاجم باير ليفركوزن، للإصابة وضم بدلا منه جوليان ألفاريز لاعب ريفر بليت الصاعد.
إغفال فويث، الذي أتم انتقاله من توتنهام لفياريال اليوم الجمعة، وأوكامبوس جناح أشبيلية، ربما ستخضع للتدقيق في وقت لاحق.

ومع ذلك، اختار سكالوني 28 لاعبا في محاولة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 1993، ويتواجد مع المنتخب الأرجنتيني هجوم قوي بقيادة ليونيل ميسي ، سيرخيو أجويرو، ولاوتارو مارتينيز.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، مع منتخبات تشيلي، أوروجواي، باراجواي، بوليفيا. وكانت الأرجنتين بصدد استضافة البطولة ولكن بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا تم نقلها للبرازيل في وقت متأخر.

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