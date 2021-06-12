استبعاد ثنائي الأرجنتين من قائمة التانجو بكوبا أمريكا







ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، مع منتخبات تشيلي، أوروجواي، باراجواي، بوليفيا. وكانت الأرجنتين بصدد استضافة البطولة ولكن بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا تم نقلها للبرازيل في وقت متأخر.

ومع ذلك، اختار سكالوني 28 لاعبا في محاولة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 1993، ويتواجد مع المنتخب الأرجنتيني هجوم قوي بقيادة ليونيل ميسي ، سيرخيو أجويرو، ولاوتارو مارتينيز.