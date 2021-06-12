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وزير المالية يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم وعجز الموازنة رغم جائحة كورونا (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح محمد معيط، وزير المالية، عن التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة باعتبارها الأكبر في تاريخ مصر مع تقليص الدين العام رغم جائحة كورونا، قائلًا "العام المالي الجديد سيكون "حنين على جيوب المصريين".

وأضاف "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" أن أصحاب المعاشات يصل إلى 10 ملايين ونصف فردًا، ومن 4.5 إلى 5 موظفي الدولة.

وأشار إلى أنه خلال العام المالي الجديد سيتم زيادة المعاشات 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية والترقيات للموظفين المستحقين.

وأوضح أن هناك 100 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات الحكومية عن العام الماضي، لافتًا إلى أن معدلات التضخم انخفض إلى 4.5 لـ5% وهي أقل معدلات للتضخم في تاريخ مصر نتيجة جهود كبيرة للدولة.

وتابع "أن أزمة كورونا تسببت في لخبطة المالية العامة وهو ما أدى إلى زيادة المصروفات مع قلة الناتج مع وقوف قطاعات وتأثر قطاعات بعينها وهو ما أدى إلى زيادة العجز وزيادة السلف وهو ما يؤدي إلى زيادة التضخم وضعف الجنيه وتأثر العملة والسلع المتوازية".

وأشار إلى أن تكلفة الإنفاق الإضافي في الموازنة الجديدة تصل إلى 20 مليار جنيه، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 12% إلى 6% خلال الخمس سنوات الماضية، وقبل الجائحة تحققت الدولة فائض أولي 105 مليار جنيه قبل جائحة كورونا وفي 2020 وصل العجز إلى 200 مليار ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 170 مليار.

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