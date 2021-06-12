زينة توجه رسالة غير مباشرة فى أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.و علقت زينة علي الصورة قائلة: "يا ابني انا ما بعرفش اخاف على مصلحتي، هخاف علي زعلك ازاي.. انت عبيط"؛ فيما تكهن البعض أن الرسالة رد على أحد جمهورها.وشاركت زينة فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.يذكر أن مسلسل «كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.