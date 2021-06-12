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حفل توزيع جوائز مهرجان المركز الكاثوليكى بحضور حسين فهمى وإلهام شاهين

السبت 12/يونيو/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في الدورة الـ69 والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، الفنان حسين فهمي والفنانة سهير المرشدي بجائزة الريادة السينمائية، كما حصلت علي نفس الجائزة الفنانة هالة فاخر والتي اعتذرت عن الحضور لظروف خاصة.

وكرم المركز الكاثوليكى أيضًا الفنان عبد العزيز مخيون بجائزة المركز الخاصة، والمخرج محمد عبد العزيز بحائزة فريد المزاوي والذي اعتذر لظروف صحية وتسلم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز التكريم بدلاً منه، والفنان توفيق عبد الحميد بجائزة الأب يوسف مظلوم، والإعلامية سوزان حسن بجائزة التميز الإعلامي.

وكرم المهرجان بجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، السيناريست إبراهيم الموجي، مدير التصوير سامح سليم.

جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي للفنانة أنعام سالوسة عن مسلسل الاختيار، وجائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان أخمد أمين لمسلسل ما وراء الطبيعة، وجائزة المركز التشجيعية للفنان محمود حافظ.

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما إقامة فعاليات المهرجان فى يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التى تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الإجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أى فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التى أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

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