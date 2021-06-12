تكريم الفنانة سهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع في مهرجان الكاثوليكي



كرم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي الفنانة سهير المرشدي، بجائزة الإبداع الفني وأيضا تم منح ابنتها الفنانة حنان مطاوع بجائزة التميز عن دورها في فيلم يوم وليلة.



وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.



جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.



