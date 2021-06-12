Advertisements

تكريم الفنانة سهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع في مهرجان الكاثوليكي

السبت 12/يونيو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

كرم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي الفنانة سهير المرشدي، بجائزة الإبداع الفني وأيضا تم منح ابنتها الفنانة حنان مطاوع بجائزة التميز عن دورها في فيلم يوم وليلة.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما من رئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمى والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجى والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقى والفنان هانى رمزي والناقد الفنى القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما هى: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

أخبار تهمك

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُقرر عودة هداف الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يتلقي عرضًا مفاجئًا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

عاجل.. زيارة دون إخطار رسمي من وزير الدفاع التركي لليبيا

02:21 ص

عاجل.. عبد الرحمن أبو زهرة يجري عملية جراحية

12:54 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

07:18 م

ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

01:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا