هل يبرم بايرن ميونخ صفقات جديدة في الصيف ؟

كشف مسؤولو بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة تعاقد النادي البافاري مع صفقات جديدة لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تعاقد النادي مع المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزيج.





صفقات بايرن ميونخ الصيفية

وقال هربرت هاينر عبر موقع بايرن ميونخ الرسمي بشأن صفقات البافاري في الصيف الجاري: "باستثناء أوباميكانو، لا يمكن إبرام المزيد من الصفقات الكبرى هذا الصيف".





وأضاف هاينر: " لا يفترض على الناس أن يستهينوا بتأثير جائحة كورونا، حتى لو استطعنا التغلب عليها من الناحية الاقتصادية حتى الآن".





وأكمل: "تعاقدنا مع عمر ريتشاردز، كما أن اللاعبين السبعة الذين كانوا معارين سيعودوا. الهدف هو تعزيز صفوف الفريق في كل المراكز. ومع ذلك، يتمتع الفريق بكفاءة عالية تجعله ليس بحاجة إلى المزيد من الصفقات الكبرى".





وأتم: "حتى الآن، ما نراه هو غيض من فيض. وعندما أسمع بعض الشائعات والأرقام الخاصة بالانتقالات، أسأل نفسي بجدية عن كيفية تمويل الأندية لتلك الصفقات، خاصة وأن بعض هذه الأندية مثقلة بجبال من الديون".



