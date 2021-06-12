ديباي يحسم موقفه النهائي من عرض برشلونة

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الجمعة عن تطور جديد بشأن صفقة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، في برشلونة الإسباني.





صفقة ممفيس ديباي في برشلونة الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليون الفرنسي، ليون هذا الشهر، حيث قرر اللاعب عدم التجديد والانتقال مجانًا إلى نادٍ آخر.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي لم يمنح برشلونة، رده النهائي بشأن العرض الأخير.





وأوضحت الصحيفة أن ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، رفض العروض الأخرى التي حصل عليها، باستثناء يوفنتوس الإيطالي الذي لا يزال يضغط من أجل ضم اللاعب.





وأكملت الصحيفة أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني لا يزال على اتصال دائم مع ممفيس ديباي لحسم تلك الصفقة.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن التعاقد مع ديباي يعد الصفقة الأكثر إلحاحًا في برشلونة ولكن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يواصل العمل بحذر، لضم اللاعب.



