الزمالك يقرر عودة لاعبه السابق لتعويض رحيل ساسي

استقر نادي الزمالك، على عودة لاعبه السابق، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.





ومن المقرر أن يرحل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في نهاية الموسم الحالي، مع نهاية عقده، حيث رفض تجديده.





وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بات قريبًا من العودة إلى صفوف الزمالك.





وأوضح أن مجلس الزمالك يفاوضه خلال الأيام الحالية، للعودة مجدداً لقعلة ميت عقبة لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.



