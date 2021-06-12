4 تحذيرات مهمة من "الصحة" قبل الخضوع لزراعة قوقعة سمعية (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا توعويًا، عبارة عن مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها قبل الخضوع لعملية زراعة القوقعة السمعية.



جاءت النصائح والتحذيرات كالتالي:

1_ لا تستخدم عقاقير سيولة الدم واستشر طبيبك متى يمكنك التوقف ومعاوية تناول تلك الأدوية.



2_ لا تكثر في تناول الأدوية المضادة للألم باستثناء التيلينول لمدة أسبوع قبل واخر بعد الجراحة.



3_ الامتناع عن تناول الطعام أو الشراب بعد منتصف ليلة العملية.



4_ يرجى غسل الشعر ليلة العملية أو يومها صباحا.



وأضافت الوزارة أن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع تقدم خدماتها الطبية بالمجان، لمزيد من الاستفسار عن المبادرة يرجى الاتصال على الخط الساخن: .15335