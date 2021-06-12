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الكشف عن معلق مباراة الترجي والأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت شبكة بي إن سبورتس العالمية النقاب عن هوية المعلق الذي سيقوم بالتعليق على مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت الشبكة العالمية بإسناد مهمة التعليق على أحداث المباراة المثيرة للمعلق الليبي محمد بركات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي في المباراة التي ستجمعهما على ملعب حمادي العقربي قبل أن يستضيف المارد الأحمر الفريق التونسي في مباراة العودة والمقرر لها يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي عقب تخطيه عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه ذهابًا في القاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بهدف لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، تأهل الترجي إلى الدور قبل النهائي عقب تغلبه على شباب بلوزداد الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن تبادل الفريقان الفوز في المباراتين بهدفين نظيفين.

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