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بوتين: ليس لدي علم بعمليات الاختراق الإلكترونية في أمريكا

السبت 12/يونيو/2021 - 01:44 ص
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي علم بعمليات الاختراق الالكترونية التي تمت في الولايات المتحدة.

وقال "بوتين"، في حوار مع شبكة NBC، إن العلاقات الأميركية الروسية في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الرئيس الروسي إن العلاقات الأميركية الروسية في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أنه ليس لديه أي علم بالتقارير التي تتحدث عن امداد بلاده طهران بتكنولوجيا أقمار صناعية.

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