بوتين: ليس لدي علم بعمليات الاختراق الإلكترونية في أمريكا

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي علم بعمليات الاختراق الالكترونية التي تمت في الولايات المتحدة.





وقال "بوتين"، في حوار مع شبكة NBC، إن العلاقات الأميركية الروسية في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.



