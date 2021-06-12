سانشو يقترب بشدة من مانشستر يونايتد

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قطع شوط كبير في مشواره للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن مانشستر يونايتد يعرف منذ أبريل الماضي أن بروسيا دورتموند يريد 95 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو.





وأكد فابريزيو رومانو أن المفاوضات لا تزال جارية لكن تم الاتفاق على الشروط الشخصية لعقد سانشو حتى عام 2026 بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالوكلاء والمفاوضات مستمرة حاليًا على شروط الدفع والإضافات وكيفية رفع المبلغ الإجمالي للصفقة إلى 95 مليون يورو.





وأفاد فابريزيو رومانو بأن المفاوضات لا تزال طويلة جدًا لكن جميع المشاركين فيها الآن واثقون أن الصفقة ستحسم إلا أن هناك حذرًا بسبب ما حدث في المفاوضات خلال العام الماضي.





وألمح فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد واثق من الحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 21 عامًا، حيث أبدى بوروسيا دورتموند مرونة في تخفيض المبلغ المطلوب مقارنة بالعام الماضي.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن سانشو انضم إلى بروسيا دورتموند منذ 4 سنوات قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط لينجح في تسجيل 50 هدفًا وصنع 64 هدف آخرين خلال 137 مباراة مع النادي الألماني.



